Украина создает стабфонд размером $7,2 млрд для борьбы с последствиями пандемии
Размер стабилизационного фонда Украины для борьбы с новым коронавирусом составит 200 млрд гривен (около $7,2 млрд). Об этом в понедельник заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы создаем стабилизационный фонд. Его размер будет в районе 200 млрд гривен", - отметил он в эфире телеканала ICTV.
По его словам, эти средства будут направлены на помощь людям, которые в них нуждаются на фоне распространения коронавируса, а также бизнесу.
На Украине зафиксировано 73 случая нового коронавируса, из них три летальных, один человек выздоровел.
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