Число случаев заражения новым коронавирусом в Панаме превысило 1 тыс.

Общее число случаев заражения новым коронавирусом в Панаме достигло 1075, за последние сутки специалисты выявили 86 инфицированных пациентов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, объявила в понедельник вечером на пресс-конференции министр здравоохранения республики Росарио Тернер, сообщила на своем сайте газета La Prensa.

Жертвами заболевания, вызываемого новым коронавирусом, стали 27 человек. По словам Тернер, подавляющее большинство заразившихся - 888 человек - находятся в самоизоляции по месту жительства. Необходимую помощь в больницах получают 109 человек, состояние 43 из них оценивается как тяжелое. О первом случае инфицирования правительство проинформировало 9 марта.

Ранее в этом месяце власти Панамы объявили о введении обязательного карантина на неопределенный срок для предотвращения распространения коронавируса. С 23 марта правительство решило приостановить авиасообщение с другими странами на 30 дней.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов.