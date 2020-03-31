Президент Индонезии отказался закрывать столицу на карантин из-за пандемии

Президент Индонезии Джоко Видодо отказался закрывать столицу на карантин, несмотря на обращение губернатора в связи с продолжающимся стремительным ростом числа инфицированных коронавирусом. Об этом пишет во вторник газета ​​The Jakarta Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По мнению главы государства, "масштабные социальные ограничения, в том числе дистанцирование людей, станут более эффективными мерами". Он также подчеркнул, что "национальный карантин неприемлем для Индонезии". Видодо напомнил, что вопросы закрытия провинций и городов находятся в юрисдикции центрального правительства, а не местных администраций.

Столичный губернатор Аниес Басведан в понедельник сообщил, что направил запрос президенту с призывом срочно закрыть Джакарту, где ежедневно находятся около 30 млн человек, часть из которых приезжает туда на работу из соседних городов. Мегаполис стал эпицентром распространения коронавируса, число инфицированных там достигает 700 человек, что составляет почти половину от всех заболевших в стране. Кроме того, от заболеваний, вызванных вирусом, в столице скончались 74 пациента - один из самых высоких показателей в Юго-Восточной Азии в целом. Градоначальник заявил, что две недели назад уже были закрыты школы, мечети, большинство мест общественного питания. Однако Басведан признает, что его полномочия ограничены и не может полностью запретить въезд иногородних.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов.