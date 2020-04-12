Афганские власти освободили еще 100 заключенных талибов

Третья партия заключенных сторонников радикального движения "Талибан" была освобождена в субботу в соответствии с указом президента Афганистана Ашрафа Гани. Об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на Национальный совет безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, 100 талибов были выбраны "основываясь на состоянии их здоровья, возрасте и оставшемся сроке заключения".

Первые две партии сторонников движения были освобождены в среду и четверг.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта. Оговаривалось, что в рамках мер укрепления доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников "Талибана" и до тысячи человек, удерживаемых радикалами.