В Египте количество заразившихся коронавирусом превысило 2 тыс. человек

Число излечившихся от коронавирусной инфекции в Египте растет. Об этом заявил в воскресенье Минздрав арабской республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил официальный представитель ведомства Халед Мугахед, "к настоящему моменту число выздоровевших достигло 447 человек, все они выписаны из больницы". Вместе с тем число заразившихся превысило отметку в 2 тыс. человек. По словам Мугахеда, "за минувшие сутки выявлено 126 новых случаев, общее число заболевших составило 2065 человек, умерли 13. Общее число летальных исходов достигло 159".

В стране с населением свыше 100 млн человек, по заявлениям властей, пока удается сдерживать распространение болезни. Тем не менее, в минувшую среду правительство продлило еще на две недели - до 23 апреля - комендантский час, отмену всех зарубежных авиарейсов, за исключением вывозных, а также карантин в школах, высших учебных заведениях и многих государственных учреждениях. Закрыты кафе и рестораны, музеи исторические памятник, достопримечательности, мечети и церкви.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились более 1,7 млн человек, свыше 110 тыс. умерли.