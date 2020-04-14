Летучие мыши оказались источником вируса KoRV, уничтожающего коал

Австралийские и европейские биологи доказали, что ретровирус KoRV, уничтожающий популяции коал в Австралии, мог попасть в их популяцию в результате контакта с летучими мышами-крыланами, в чьем организме были найдены родственники этого патогена. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале PNAS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы собрали образцы крови и выделений летучих мышей со всего восточного побережья Австралии, чтобы понять, присутствуют ли вирусы, связанные с KoRV, в их организме. Наше исследование показало, что такие патогены присутствовали в организме как минимум трех видов крылановых рукокрылых: бавеанских летучих лисиц, австралийских крыланов и малых длинноязыких крыланов", - пишут ученые.

По текущим оценкам австралийских экологов, численность коал сократилась за последние девять лет примерно на 60% из-за целой комбинации факторов, угрожающих как самим животным, так и среде их обитания. В их число входят масштабные лесные пожары, уничтожающие эвкалиптовые леса Австралии, домашние собаки и деятельность человека, а также ряд болезней, поразивших их популяцию в последние годы.

Одной из самых больших угроз такого рода считается вирус KoRV, вызывающий синдром иммунодефицита, рак и ряд других тяжелых проблем со здоровьем у коал. Этот патоген может передаваться как от одного животного к другому, так и от матери к ее детенышам, и сейчас многие популяции сумчатых медведей практически полностью заражены этим ретровирусом.

Изначально ученые, как отмечают авторы статьи, были уверены в том, что этот патоген представляет собой так называемый эндогенный вирус - обрывок генома ретровируса, сохранившийся в ДНК всех коал и "пробудившийся" по пока непонятным причинам. В 2013 году биологи выяснили, что это не совсем так, обнаружив новый штамм вируса KoRVB, чьи следы отсутствовали в ДНК большинства коал.

Межвидовой перенос

Международный коллектив биологов под руководством Джошуа Хэйуорда, вирусолога из университета Монаша в Мельбурне (Австралия), определил возможный источник KoRV, проводя перепись ретровирусов, поражающих азиатских и австралийских летучих мышей.

Их интерес к летучим мышам, как объясняют Хейуорд и его коллеги, был связан с тем, что ближайшим родичем вируса KoRV является патоген GALV, вызывающий схожий набор симптомов у азиатских гиббонов. Большое расстояние между очагами распространения этих болезней заставило ученых предположить, что их первоначальным источником могут быть летучие мыши, способные пересечь водный барьер между континентами.

Руководствуясь этой идеей, биологи на протяжении семи лет собирали образцы крови и биологических жидкостей у летучих мышей, живущих на восточном побережье Австралии. Анализируя их содержимое, биологи выделили ранее неизвестный вирус HPG, очень похожий и на KoRV, и на GALV, а также обрывки РНК ряда других родственных им вирусов. Некоторые виды крыланов, такие как бавеанские летучие лисицы, были почти поголовно заражены этими ретровирусами.

Как подчеркивают ученые, HPG и похожие на него патогены вряд ли являются прямыми предками возбудителя болезни коал, однако они, судя по совпадению ареалов их распространения с очагами KoRV и GALV, должны быть близкими родственниками прародителей этих болезней. В пользу этого говорит и то, что HPG способен проникать в те же типы клеток, что и вирусы коал и гиббонов.

Дальнейшее изучение подобных патогенов, как надеются ученые, поможет понять, угрожают ли они популяциям других млекопитающих Австралии и Азии, а также выяснить, какие меры можно предпринять для защиты коал от вымирания в результате распространения KoRV по всей их популяции.