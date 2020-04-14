В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 10 тыс.

Общее количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Индии выросло за 24 часа на 1 211 и достигло к утру вторника 10 363. Как сообщает на своем сайте министерство здравоохранения и благополучия семьи, число умерших выросло за сутки на 31 (с 308 до 339), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Темпы роста заболеваемости COVID-19 в Индии не снижаются: с утра пятницы до утра субботы было 1 035 случаев, с утра субботы до утра воскресенья отмечены 909 случаев, в следующие сутки заболели еще 796 человек, а в минувшие 24 часа рост превысил 1,2 тыс. случаев.

По данным Минздрава, в стране в настоящее время зарегистрированы 8 988 пациентов с коронавирусом на лечении, кроме того, 1 036 заболевших выздоровели, 339 индийцев умерли.

Премьер-министр Нарендра Моди призвал 24 марта власти всех штатов и союзных территорий обеспечить строгое соблюдение мер по поддержанию особого режима с 25 марта до 14 апреля включительно. Ожидается, что во вторник премьер-министр выступит с обращением к нации и объявит дальнейшие шаги, которые власти Индии намерены предпринять для борьбы с инфекцией.