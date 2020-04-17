На территории аэропорта на юге Японии обнаружили неразорвавшийся снаряд

Сотрудники аэропорта города Наха на юге Японии в ходе ремонтных работ обнаружили неразорвавшийся снаряд рядом со взлетно-посадочной полосой. Об этом в пятницу сообщает Японское общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В связи с обнаружением снаряда в аэропорту изменено расписание вылетов.

На территории аэропорта расположена американская база ВВС Наха.