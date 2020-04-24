Собака поставила рекорд, родив 21 щенка

В Австралии собака породы неаполитанский мастифф родила 21 щенка, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Как сообщает Lad Bible, этот помет стал абсолютным рекордом в стране.

Отмечается, что первые три щенка появились на свет дома. После этого хозяин решил отвезти своего четырехлетнего питомца в ветклинику, чтобы проверить состояние его здоровья. Проведя обследование, ветеринары обнаружили, что еще более 10 щенков готовятся появиться на свет.

Ветеринары провели кесарево сечение и помогли родиться еще 18 щенкам. Трое из них не выжили.

Ранее рекорд в Австралии принадлежал самке американского бульдога, родившей 19 щенков.