Собака поставила рекорд, родив 21 щенка
В Австралии собака породы неаполитанский мастифф родила 21 щенка, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Как сообщает Lad Bible, этот помет стал абсолютным рекордом в стране.
Отмечается, что первые три щенка появились на свет дома. После этого хозяин решил отвезти своего четырехлетнего питомца в ветклинику, чтобы проверить состояние его здоровья. Проведя обследование, ветеринары обнаружили, что еще более 10 щенков готовятся появиться на свет.
Ветеринары провели кесарево сечение и помогли родиться еще 18 щенкам. Трое из них не выжили.
Ранее рекорд в Австралии принадлежал самке американского бульдога, родившей 19 щенков.
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