Число инфицированных коронавирусом превысило в Африке 30 тыс.

Количество заразившихся коронавирусом в странах Африки достигло 30 125 человек, 1 365 пациентов умерли. Такие данные опубликовало в воскресенье региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наибольшее число заразившихся зарегистрировано в ЮАР - 4 361, умерли 86 человек. Самое большое количество умерших зафиксировано в Алжире - 419, инфицировано 3 256 человек. В Египте 294 умерших при 4 092 заразившихся. В Марокко - 3 889 инфицированных и 159 умерших. В Тунисе 922 заболевших и 38 скончавшихся.

В странах Африки южнее Сахары по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Камерун (1 518 заразившихся и 53 умерших), Гана (1 279 и 10), Нигерия (1182 и 35), Кот-д'Ивуар (1 111 и 14), Джибути (1 008 и 2).