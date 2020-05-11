ВС Венесуэлы сообщили о задержании еще трех участников попытки вторжения в страну

Армия Венесуэлы задержала еще трех пытавшихся проникнуть на территорию республики наемников. Об этом в воскресенье сообщил глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня, 10 мая 2020 года, задержаны еще три террориста-наемника в городе Колония Товар [к западу от Каракаса]. Мы продолжаем поиски и мы победим!" - написал он в Twitter. Согласно данным властей, всего после попытки вторжения задержаны 37 наемников.

3 мая венесуэльские власти сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента страны Николаса Мадуро.