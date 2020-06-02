Болсонару обсудил с Трампом участие Бразилии в расширенном составе встречи G7

Президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом обсудил вопрос будущего участия латиноамериканской республики во встрече лидеров "Группы семи" (G7) в расширенном составе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, президент южноамериканского государства сообщил в своем Instagram.

"Сегодня днем провел [телефонный] разговор с президентом [США] Дональдом Трампом. Поблагодарил его за отправку в Бразилию 1 000 аппаратов ИВЛ, из которых 50 будут переданы Парагваю. Мы также обсудили расширенную [встречу] G7, к которой Бразилия должна присоединиться, а также вопросы бразильской стали", - говорится в подписи политика к фотографии с мартовской встречи политиков в поместье Трампа Мар-о-Лаго в Майами.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что переносит саммит Группы семи с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. До этого американский президент заявлял, что встреча, скорее всего, состоится в Белом доме, но может пройти и в его загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде. 20 марта было объявлено, что Трамп из-за пандемии решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в Кэмп-Дэвиде, вместо этого саммит планировалось провести в режиме видеоконференции.

Трамп заявил в августе 2019 года журналистам в Белом доме, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. В Кремле тогда подчеркнули, что рассчитывают на здравомыслие всех стран - участниц G7 в вопросе восстановления отношений с Россией. Как заявил в январе глава МИД РФ Сергей Лавров, развитие G20 показало, что G7 уже не играет такой роли, как это было прежде.