ООН продлила оружейное эмбарго на поставки в Ливию
Резолюция о продлении оружейного эмбарго в отношении Ливии была принята Советом Безопасности ООН. Трансляция голосования велась на сайте ООН, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".
Так в ходе голосования было принято решение о продлении резолюции 2019 года, а также в соответствии с резолюцией 2011 года и прошедшей 19 января 2020 года Берлинской конференцией по Ливии.
Таким образом, эмбарго было продлено еще на 12 месяцев.
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