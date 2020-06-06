ООН продлила оружейное эмбарго на поставки в Ливию

Резолюция о продлении оружейного эмбарго в отношении Ливии была принята Советом Безопасности ООН. Трансляция голосования велась на сайте ООН, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".

Так в ходе голосования было принято решение о продлении резолюции 2019 года, а также в соответствии с резолюцией 2011 года и прошедшей 19 января 2020 года Берлинской конференцией по Ливии.

Таким образом, эмбарго было продлено еще на 12 месяцев.