Фермер обнаружил у себя дома 40 ядовитых змей

Фермер Шрадхананд из Индии нашел у себя дома порядка 40 ядовитых змей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает UPI.

В Индии случаи, когда в дом забирается змея, совсем не редкость, однако местному фермеру “повезло” обнаружить в своем жилище целый выводок этих пресмыкающихся. Сперва он заметил одну змею на полу. Он поймал ее и выпустил. Потом он нашел еще трех змей у себя в кровати. Мужчина их также поймал и выпустил в лесу, однако вечером обнаружил еще одно пресмыкающееся. Тогда он решил проверить, откуда они могут забираться к нему в дом.

Фермер осмотрел все щели, но ничего не нашел. Позже он понял, что пресмыкающиеся могут попадать в дом через вентиляционное отверстие кондиционера, расположенного на крыше.

Разобрав устройство, Шрадхананд увидел страшную картину. В кондиционере шуршал и извивался целый комок змей. Всего их было более 40 штук. С помощью соседей мужчина извлек пресмыкающихся и отнес их обратно в лес.

Местный ветеринар, доктор Ватсал рассказал что, скорее всего, змеи отложили яйца внутри кондиционера несколько месяцев назад, когда устройство не использовалось. А теперь, когда началась жара, работающий кондиционер стал для них не лучшим местом обитания, и они начали выходить наружу.