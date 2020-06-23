В Токио намерены сделать представление США в связи с пожаром на авиабазе

Министерство обороны Японии сделает представление командованию США в связи с состоявшимся в понедельник пожаром и утечкой хлора на базе ВВС Соединенных Штатов Кадена в южной префектуре Окинава. Об этом сообщил во вторник глава военного ведомства Таро Коно на пресс-конференции в Токио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Информация от США в связи с инцидентом была недостаточной, - сказал он. - Мы сделаем представление и потребуем исправить систему информирования о таких происшествиях".

На тушение пожара на складе опасных веществ базы Кадена в понедельник потребовалось около шести часов. Пламя не перекинулось за пределы базы. Вместе с тем пожар привел к утечке хлорного газа. Ожоги и отравления получили 45 человек из числа американских военных и персонала объекта.

Кадена - крупнейшая американская авиабаза за пределами США. Ее площадь - около 2 тыс. гектаров, она имеет две взлетно-посадочные полосы длиной примерно по 3,7 тыс. метров. На южном японском острове Окинава сосредоточено более 70% площади американских объектов в стране, включая дивизию морской пехоты из состава сил быстрого развертывания.