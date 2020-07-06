Министр здравоохранения Боливии заразилась коронавирусом
Глава министерства здравоохранения Боливии Эйди Рока заразилась коронавирусом нового типа, сообщила временный президент страны Жанин Аньес на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
«Моя поддержка министру здравоохранения, которая сдала положительный тест на COVID-19», — написала Аньес.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.
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