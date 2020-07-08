Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на юго-западе Китая
Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано в среду на территории китайской юго-западной провинции Юньнань. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил Китайский сейсмологический центр.
Подземные толчки были зафиксированы в 10:39 по местному времени (06:39 GMT+4). Эпицентр находился в районе Дунчуань (с населением порядка 310 тыс. человек) города Куньмин (административный центр провинции Юньнань). Очаг землетрясения залегал на глубине 14 км.
О разрушениях и пострадавших в Куньмине, население которого превышает 6,8 млн человек, информации не поступало.
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