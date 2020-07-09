В Южной Корее пьяный водитель насмерть сбил трех легкоатлетов
Водитель легкового автомобиля в Республике Корея, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погибли три легкоатлета. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инцидент произошел рано утром, когда трое участников национального марафона бежали по обочине шоссе в городе Ичхоне (50 км к юго-востоку от Сеула). Легковой автомобиль, которым, как выяснилось, управлял нетрезвый водитель, протаранил группу спортсменов. От полученных травм по дороге в больницу все трое погибли.
Полиция намерена провести детальное расследование обстоятельств происшествия.
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