В Южной Корее пьяный водитель насмерть сбил трех легкоатлетов

Водитель легкового автомобиля в Республике Корея, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погибли три легкоатлета. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел рано утром, когда трое участников национального марафона бежали по обочине шоссе в городе Ичхоне (50 км к юго-востоку от Сеула). Легковой автомобиль, которым, как выяснилось, управлял нетрезвый водитель, протаранил группу спортсменов. От полученных травм по дороге в больницу все трое погибли.

Полиция намерена провести детальное расследование обстоятельств происшествия.