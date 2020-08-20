Yomiuri: от Nissan требуют дополнительно заплатить $2,3 млн налогов за 2014-2019 годы

Японский автомобильный концерн Nissan Motor должен дополнительно выплатить около 250 млн иен налогов ($2,3 млн) за период с 2014 по 2019 год в связи с нецелевым расходованием средств, имеющим отношение к бывшему главе компании Карлосу Гону. Об этом сообщила в четверг газета Yomiuri, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Налоговые органы отказали Nissan в том, чтобы отнести потраченные за указанный отрезок времени 1 млрд иен ($9,4 млн) к расходам, имеющим отношение к бизнесу, и поэтому они были исключены из суммы, попадающей под налоговый вычет. Отмечается, что речь идет о расходах на обслуживание самолета Nissan, а также аренду жилья в Токио и за рубежом. В частности, Гон использовал корпоративный бизнес-джет для личных поездок, что обошлось компании в $4,4 млн.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены также другие обвинения. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог.

Судебный процесс по делу Гона должен был начаться в Токио весной этого года. Однако в конце декабря прошлого года он на частном самолете нелегально вылетел из Японии и через Турцию бежал в Ливан. На состоявшейся в Бейруте 8 января пресс-конференции Гон обвинил официальные лица Японии и руководство компании Nissan в сговоре против него. Он также подверг жесткой критике японскую прокуратуру и судебную систему.