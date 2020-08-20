В ТАСС состоится онлайн пресс-конференция по итогам Национального съезда Демократической партии США

БАКУ/Trend/ - В пятницу, 21 августа 2020 года, в 14:00 по московскому времени в ТАСС состоится пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная итогам четырехдневного Национального съезда Демократической партии США, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ТАСС.

В мероприятии примут участие директор Института США и Канады РАН, доктор исторических наук Валерий Гарбузов, президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова (ИМЭМО) РАН, академик РАН Александр Дынкин, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов и ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов.

Модератором пресс-конференции выступит первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

49-й Национальный съезд Демократической партии США начался 17 августа и завершится в ночь с 20 на 21 августа по московскому времени. На нем будет утвержден кандидат в президенты США от Демократической партии.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Представители СМИ могут принять участие в конференции дистанционно, при предварительной аккредитации. Для этого необходимо при регистрации указать личный мобильный номер с установленным приложением WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте ТАСС, на странице анонса, а также в группе пресс-центра ТАСС в Facebook.

Справки и аккредитация: +7 (926) 608-08-16 /ТАСС/