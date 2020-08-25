Референдум по проекту пересмотра конституции Алжира состоится 1 ноября

Референдум по проекту пересмотра алжирской конституции будет проведен 1 ноября 2020 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в коммюнике канцелярии президента.

"Президент республики Абдельмаджид Теббун принял председателя Независимого национального избирательного органа Мухаммеда Шарфи, который доложил о ходе подготовки к организации референдума по проекту пересмотра конституции", - отмечается в заявлении. "В ходе этой встречи в свете консультаций президента с заинтересованными сторонами было принято решение назначить 1 ноября 2020 года датой проведения референдума по проекту пересмотра конституции" - указали в канцелярии.

Новая конституция должна включать в себя положения, отражающие современные реалии и потребности Алжира, в том числе стремление к процветанию и социальной справедливости.

Принятие обновленного основного закона позволит подвести черту под эпохой экс-президента Абдельазиза Бутефлики (1999-2019 гг.), который 2 апреля минувшего года сложил полномочия под давлением массовых народных протестов.