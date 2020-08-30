На Маврикии прошла демонстрация с требованием установить причины экологической катастрофы

Крупнейшая за последние годы демонстрация с требованием к правительству расследовать обстоятельства самого большого в истории Маврикия нефтяного загрязнения, произошедшего в результате аварии японского судна Wakashio, прошла в субботу в столице островного государства Порт-Луи. Об этом сообщила маврикийская газета "Морисьен", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не верим в официальные разъяснения и туманные объяснения причин экологической катастрофы и ее последствий", - заявила эколог Фабиола Монти. Согласно подсчетам британской газеты "Индепендент", в демонстрации участвовали около 100 тыс. человек.

Дополнительным импульсом к мобилизации протестного движения стала фиксируемая с 26 августа гибель дельфинов в районе аварии Wakashio. С минувшей среды по пятницу на один из пляжей на юго-востоке Маврикия волнами выбросило 39 дельфинов и трех китов. "Проведенные исследования показали, что в телах дельфинов нет углеводородов, что исключает вариант их отравления мазутом или дизельным топливом", - заявил по результатам вскрытия министр "голубой" экономики, морских ресурсов, рыболовства и судоходства Маврикия Судир Модху. Однако многие жители острова считают, что причиной смерти дельфинов является разлив нефтепродуктов из трюмов Wakashio.

Демонстранты утверждают, что правительство во главе с премьер-министром Маврикия Правиндом Джагнотом не проявило необходимой быстроты и энергичности в борьбе с экологической катастрофой. Некоторые активисты несли плакаты с требованием отставки главы правительства. "Совершенно очевидно, что мы находимся на поворотном этапе в истории нашей страны", - отметила, комментируя размах протеста, газета Le Mauricien.