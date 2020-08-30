Парламент Японии утвердит нового премьер-министра 17 сентября

Парламент Японии соберется на внеочередное заседание 17 сентября, чтобы утвердить кандидатуру нового премьер-министра страны после отставки Синдзо Абэ с этого поста, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) проводит сейчас последний этап согласования даты выборов своего председателя, который и должен будет возглавить правительство. Как ожидается, голосование партия проведет 14 сентября, и в тот же день будут объявлены его результаты.

Согласно партийному уставу, следующий глава ЛДП будет занимать этот пост до конца сентября следующего года, когда истечет срок подавшего в отставку Абэ. После этого пройдут новые выборы председателя уже на стандартный трехлетний срок.

Абэ 28 августа заявил о желании уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Он также сообщил правящей коалиции в составе ЛДП и партии "Комэйто", что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока ЛДП не представит новую кандидатуру ему на замену. Выборы председателя, как ожидается, пройдут 15 сентября.

Синдзо Абэ находится во главе Либерально-демократической партии и на посту премьера с декабря 2012 года. Первый его премьерский срок длился с сентября 2006 по сентябрь 2007 года. В августе Абэ стал абсолютным рекордсменом по длительности непрерывного пребывания на премьерском посту за всю историю Японии (7 лет и 8 месяцев). На практике премьер-министром обычно становится глава правящей партии после голосования в парламенте.

О своем желании баллотироваться на пост председателя ЛДП уже заявили экс-глава МИД, председатель политического совета ЛДП Фумио Кисида, экс-глава Минобороны Сигэру Исиба, бывший министр по административным делам и коммуникациям Сэйко Нода, а также генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. Также среди вероятных кандидатов значатся министр обороны Таро Коно и глава МИД Тосимицу Мотэги.