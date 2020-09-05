13 человек пострадали при бунте в полицейском участке в Колумбии

В результате бунта в полицейском в пригороед столицы Колумбии Боготе пострадали не менее 13 человек. Об этом сообщил губернатор столичного департамента Кундинамарка Николас Гарсия Бустос, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

По словам Бустоса, инцидент произошел в участке полиции города Соача. Ранны 13 человек. Среди пострадавших двое полицейских.

О причинах происшествия не сообщается.