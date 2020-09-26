Новый премьер Японии планирует провести телефонные переговоры с Путиным

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга планирует в ближайшее время провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в субботу сообщило японское общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что такой разговор может состояться 29 сентября, в настоящее время эта дата согласовывается. Ранее генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като сообщал журналистам, что правительство Японии прорабатывает возможность организации телефонного разговора между новым премьер-министром Ёсихидэ Сугой и президентом России Владимиром Путиным.

Ранее японский премьер уже провел телефонные переговоры с рядом иностранных лидеров. В частности, Суга пообщался с президентом США Дональдом Трампом, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и председателем КНР Си Цзиньпином.

Парламент Японии 16 сентября утвердил Сугу в качестве нового премьер-министра. За два дня до этого он был избран председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Суга в правительстве ушедшего в отставку Синдзо Абэ неизменно занимал пост генсека кабмина.