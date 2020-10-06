В Южной Корее рост цен на продовольствие достиг десятилетнего максимума

Рекордный рост цен на продукцию сельского хозяйства, животноводства и рыболовства зафиксирован в Республике Корея, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили во вторник в Национальном статистическом управлении, цены на эти виды продукции выросли в сентябре на 13,5%. Это максимальный показатель за последние десять лет.

Из-за аномально длительного периода муссонных дождей рост цены на овощи и прочую продукцию сельского хозяйства оказался максимальным за более чем десятилетие. При этом цены на многие продукты питания выросли в несколько раз, в отдельных случаях - более чем в пять.

В целом потребительские цены в стране в сентябре выросли на 1% в годовом исчислении, что также является самым большим показателем за последние шесть месяцев.

Рост инфляции составил в сентябре 0,7% по сравнению с предшествующим месяцем. Базовая инфляция без учета сельскохозяйственной продукции и нефтепродуктов составила 0,9%.

Эксперты опасаются, что рост инфляции может ограничить возможности центробанка по смягчению денежно-кредитной политики.