Число заразившихся коронавирусом в Аргентине превысило 1 млн

Аргентинские медики подтвердили 12 982 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число заболевших достигло 1 002 662. Об этом сообщило в понедельник министерство здравоохранения южноамериканской республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Таким образом Аргентина стала пятой страной в мире, преодолевшей отметку в 1 млн заразившихся, после США, Бразилии, Индии и России.

Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес - 4 206. За ней следует провинция Санта-Фе, где выявлено 2 050 случаев. В столице за день заразились 557 жителей.

За минувшие 24 часа подтверждена смерть 451 пациента с коронавирусом. По данным Минздрава, общее число летальных исходов достигло 26 716. К настоящему времени в Аргентине выздоровели 803 965 заразившихся.

Власти зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусом в стране 3 марта. С 20 марта в республике действуют карантинные ограничения.