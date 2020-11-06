В Канаде ожидают появления вакцин от коронавируса в начале 2021 года

Власти Канады ожидают, что вакцины от нового коронавируса могут появиться уже в первом квартале 2021 года. Об этом в пятницу сообщила представитель канадского Минздрава Тереза Тэм на пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я с осторожным оптимизмом надеюсь, что безопасные и эффективные вакцины будут доступны в первом квартале 2021 года", - сказала она. При этом Тэм подчеркнула, что вакцинация населения в Канаде начнется только после того, как эти препараты получат соответствующее одобрение от Минздрава.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Оттава заключила контракты с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline) на поставку вакцины от нового коронавируса. Всего Канада зарезервировала для себя более 300 млн доз будущей вакцины. По условиям контрактов, Канада получит их сразу же после того, как эти компании запустят свои вакцины в производство. Вакцинация населения будет проводиться бесплатно.