Сенат Мексики одобрил отмену неприкосновенности президента

Другие страны 27 ноября 2020 02:38 (UTC+04:00)
Сенат Мексики одобрил отмену неприкосновенности президента

Сенат Мексики в четверг одобрил конституционную реформу, которая подразумевает возможность судить президента страны. Об этом сообщается в Twitter Сената, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проект конституционной реформы в области президентской неприкосновенности принят 89 голосами за и 23 голосами против", - отмечается в сообщении.

Поправки к статьям 108 и 111 конституции устанавливают, что для того, чтобы судить президента, он должен сначала предстать перед Сенатом.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Маас проводит в Берлине встречу с коллегами из Британии и Франции по СВПД
Маас проводит в Берлине встречу с коллегами из Британии и Франции по СВПД
МИД Ирана: 3 европейские страны должны вернуться к полной реализации СВПД
МИД Ирана: 3 европейские страны должны вернуться к полной реализации СВПД
Боррель подчеркнул необходимость реализации экономических выгод СВПД для Ирана
Боррель подчеркнул необходимость реализации экономических выгод СВПД для Ирана
Loading Bars
Лента новостей
Сенат Мексики одобрил отмену неприкосновенности президента Другие страны 02:38
Disney к марту 2021 года сократит 32 тыс. сотрудников США 02:11
Во Франции и Великобритании отмечена стабилизация ситуации с COVID-19 Европа 01:47
В Бахрейне стартует первый из двух этапов "Формулы-1" в стране Спорт 01:29
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом Россия 01:04
В Канаде в перестрелке с участием полиции погиб ребенок Другие страны 00:46
"Карабах" провел очередной матч в групповом этапе Лиги Европы Спорт 00:31
Более 577 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки В мире 00:25
Эко-террор Армении представляет серьезную угрозу миру и безопасности в регионе Нагорно-карабахский конфликт 00:10
Raiffeisen Bank продолжает мониторинг туркменского финансового рынка Финансы 00:01
Париж не признает т.н. «Нагорно-Карабахскую республику» - МИД Политика 00:00
Премьеры Венгрии и Польши хотят изменить механизм привязки бюджета ЕС к верховенству права Европа 26 ноября 23:55
Трамп считает, что Байден не мог набрать на выборах 80 млн голосов избирателей США 26 ноября 23:39
Всемирный банк выделит Украине $100 млн для борьбы с COVID-19 Другие страны 26 ноября 23:26
На развитие сельской инфраструктуры Узбекистана предоставят $182 млн Узбекистан 26 ноября 23:15
Иран производит вакцину от коронавируса в сотрудничестве с несколькими странами Общество 26 ноября 23:07
С 28 ноября в Грузии запрещается выходить на улицу после 21:00 Грузия 26 ноября 23:00
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 388 тысяч Турция 26 ноября 22:49
Биткоин снижается в цене почти на 13% Финансы 26 ноября 22:36
Euronews показал сюжет об освобожденном от армянской оккупации Агдамском районе Азербайджана (ВИДЕО) Политика 26 ноября 22:10
Дети с ограниченными возможностями здоровья будут учиться в одних классах со своими сверстниками - депутат Общество 26 ноября 21:58
В Армении обнаружили тело российского военного Армения 26 ноября 21:47
Кельбаджар может стать одним из районов, не зависящих от центрального бюджета - эксперт Экономика 26 ноября 21:35
«Белавиа» в начале декабря возобновляет регулярные полеты из Баку в Минск Экономика 26 ноября 21:27
Обнародованы данные по сфере здравоохранения Кельбаджара до оккупации Нагорно-карабахский конфликт 26 ноября 21:11
Польша передала Узбекистану гуманитарную помощь Узбекистан 26 ноября 21:10
Иран экспортировал краски на сумму более $93 млн Экономика 26 ноября 21:05
Правительство Грузии вводит новые ограничения до 1 февраля Грузия 26 ноября 21:00
Чавушоглу и Столтенберг обсудили Нагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт 26 ноября 20:49
Членство в МГ ОБСЕ занимающей предвзятую позицию Франции недопустимо - депутат Политика 26 ноября 20:47
Председатель Духовного управления мусульман России поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 26 ноября 20:40
Вместо поддержки мирного процесса Франция занимает подстрекательскую позицию - депутат Политика 26 ноября 20:19
Информация о том, что в Азербайджане закончились тесты для выявления коронавируса, не соответствует действительности - TƏBİB Общество 26 ноября 19:56
Армяне разрушили все исторические памятники и здания в Агдаме - директор Агдамского театра Общество 26 ноября 19:53
Каждого человека следует рассматривать как потенциального носителя коронавируса - TƏBİB Общество 26 ноября 19:46
Команда Азербайджана в групповых упражнениях прошла в финал чемпионата Европы в Киеве Общество 26 ноября 19:43
«Азерэнержи» реализует важный проект, охватывающий Карабах и прилегающие районы Экономика 26 ноября 19:28
Азербайджан направил ноту протеста Франции Политика 26 ноября 19:26
Ассоциация страховщиков Азербайджана призывает граждан ежегодно обновлять страховые договоры Финансы 26 ноября 19:02
Азиатский банк развития реализует проект по безопасности дорожного движения в Азербайджане Финансы 26 ноября 18:54
Азербайджанские гимнастки Нармин Байрамова и Алина Гезалова прошли в финал 36-го чемпионата Европы в Киеве Общество 26 ноября 18:50
Увеличилось долевое участие Греции в общем экспорте Азербайджана Бизнес 26 ноября 18:38
В Азербайджане сократилось число запросов, связанных с компьютерной безопасностью ИКТ 26 ноября 18:29
Азерпамбыг и ООО «TS Motors» подписали контракт Бизнес 26 ноября 18:20
В Казахстане протягивают ВОЛС для развития человеческого капитала и экономического роста Бизнес 26 ноября 17:56
В Карабахе будут созданы широкие возможности для капиталовложений - Микаил Джаббаров Экономика 26 ноября 17:56
Как дети Азербайджана поддерживают армию и любят своих героев (ВИДЕО, ФОТО) Социум 26 ноября 17:56
Правительство Узбекистана намерено увеличить ставки акцизного налога на бензин и дизельное топливо Узбекистан 26 ноября 17:53
Информация о возвращении Амина не соответствует действительности - родственница плененного солдата Общество 26 ноября 17:51
Конкурс "Моя душа – Азербайджан" – победители получат денежные награды Культура 26 ноября 17:49
Состоялось открытие 36-й сессии COMCEC под председательством президента Турции (ФОТО) Экономика 26 ноября 17:47
Свободная индустриальная зона Грузии Хуалинг планирует завершить сделку с 4 новыми компаниями Бизнес 26 ноября 17:46
Переговоры Азербайджана с компанией Masdar находятся на завершающем этапе Энергетика 26 ноября 17:37
iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini в магазинах Azercell Эксклюзив! ИКТ 26 ноября 17:36
В Азербайджане вырос уровень использования электронных государственных услуг ИКТ 26 ноября 17:36
Минстрой Туркменистана объявил тендер на строительство конно-спортивного комплекса Тендеры 26 ноября 17:28
В Азербайджане выявлено 3705 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 1609 человек Общество 26 ноября 17:28
Ряд муниципалитетов Италии принял документы, выражающие солидарность с азербайджанским народом Политика 26 ноября 17:20
В Грузии сектор туризма будет полностью освобожден от налога на недвижимость Грузия 26 ноября 17:19
Минэкологии Азербайджана о работах по решению экологических проблем в Абшеронском районе Общество 26 ноября 17:17
В Туркменистане возводятся новые тепличные хозяйства Бизнес 26 ноября 17:09
В Азербайджане выплачена адресная социальная помощь за ноябрь Политика 26 ноября 16:54
В еще трех районах Азербайджана семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено жилье(ФОТО) Общество 26 ноября 16:52
Азербайджанская хурма будет экспортироваться в Словакию и Чехию Бизнес 26 ноября 16:44
Около половины всех вкладов в Азербайджане приходится на нацвалюту Финансы 26 ноября 16:43
«Ростелеком» рассчитывает на развитие транзитных маршрутов через территорию Туркменистана ИКТ 26 ноября 16:41
В Туркменистане откроется новое ковровое предприятие Бизнес 26 ноября 16:41
Около половины кредитов в Азербайджане приходится на сферу домашнего хозяйства Финансы 26 ноября 16:39
В Узбекистане планируется реализовать проект по выращиванию промышленного каннабиса Узбекистан 26 ноября 16:38
Резолюция Сената Франции о признании вымышленной «Нагорно-карабахской республики» должна быть отменена – глава НПО Политика 26 ноября 16:37
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с саудовским коллегой Политика 26 ноября 16:33
Еще три компании стали резидентами Пираллахинского парка высоких технологий Азербайджана ИКТ 26 ноября 16:32
Дашогузский регион Туркменистана объявляет тендер на выполнение строительно-монтажных работ Тендеры 26 ноября 16:24
Грузинская СИЗ Хуалинг предлагает земельные участки потенциальным инвесторам Бизнес 26 ноября 16:22
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Индонезии Политика 26 ноября 16:12
Об экологическом терроре, совершенном армянскими вандалами на азербайджанской земле – обращение в ЮНЕСКО Социум 26 ноября 16:11
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Афганистана Политика 26 ноября 16:11
Франция не часть урегулирования, а часть проблемы - Хулуси Акар Нагорно-карабахский конфликт 26 ноября 16:09
Растут объемы турецкой текстильной одежды на рынках Казахстана Турция 26 ноября 16:07
В Павлодарской области планируют ежегодно увеличивать мясное производство на 10% Бизнес 26 ноября 15:57
Казахстан доведет уровень переработки отходов до среднеевропейского уровня Бизнес 26 ноября 15:56
На руинах Агдама известные исполнители мугама спели "Карабах" (ВИДЕО, ФОТО) Культура 26 ноября 15:53
Студенту, призванному на военную службу в Азербайджане в рамках мобилизации, академический отпуск будет предоставлен до увольнения Общество 26 ноября 15:51
Всемирный банк продлил срок реализации сельскохозяйственного проекта в Азербайджане Финансы 26 ноября 15:47
Газпромбанк ожидает возврата к росту экономики Азербайджана в 2021 году Финансы 26 ноября 15:42
Фантастическая птица Инны Костиной переместилась в виртуальное пространство (ВИДЕО) Культура 26 ноября 15:39
Азербайджан по качеству дорог занимает 24-е место среди 141 страны Экономика 26 ноября 15:36
Сенат Казахстана принял новые условия для развития зелёной энергетики Энергетика 26 ноября 15:30
Работающие в Азербайджане шри-ланкийские бизнесмены направили письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 26 ноября 15:21
Армянскому лобби не изменить простую истину : Карабах – это Азербайджан! - генконсул Нагорно-карабахский конфликт 26 ноября 15:19
Валютный аукцион в Азербайджане вызвал спрос на более чем $56 млн Финансы 26 ноября 15:15
В Азербайджане выросла урожайность цитрусовых Экономика 26 ноября 15:12
Армяне совершили геноцид в отношении не только народа, но и религиозных памятников Азербайджана - депутат Политика 26 ноября 15:06
МВД Азербайджана призывает население соблюдать требования в связи с коронавирусом Общество 26 ноября 15:06
Смотрите на руины Кельбаджара - обиженного, угнетенного и уставшего от армянской агрессии и вандализма (ВИДЕО) Социум 26 ноября 15:06
Австрия заявила о поддержке Узбекистана в вопросах наращивания торгово-экономического сотрудничества с ЕС Узбекистан 26 ноября 15:04
Общее образование в Азербайджане будет охватывать дошкольное, начальное, общее среднее и полное среднее образование Общество 26 ноября 14:59
В Азербайджане зафиксированы рекордные показатели урожайности хлопка Бизнес 26 ноября 14:54
Аккредитованные в Азербайджане послы Турции и Ирана обсудили ситуацию в Карабахе Политика 26 ноября 14:51
Долевое участие Италии в общем экспорте Азербайджана увеличилось Бизнес 26 ноября 14:47
Все новости