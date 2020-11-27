Сенат Мексики одобрил отмену неприкосновенности президента

Сенат Мексики в четверг одобрил конституционную реформу, которая подразумевает возможность судить президента страны. Об этом сообщается в Twitter Сената, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проект конституционной реформы в области президентской неприкосновенности принят 89 голосами за и 23 голосами против", - отмечается в сообщении.

Поправки к статьям 108 и 111 конституции устанавливают, что для того, чтобы судить президента, он должен сначала предстать перед Сенатом.