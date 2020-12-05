SpaceX отложила запуск грузового корабля Cargo Dragon

Запуск американского грузового корабля Cargo Dragon к Международной космической станции (МКС), планировавшийся в субботу, перенесен на сутки в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщила компания-разработчик SpaceX, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным метеопрогноза ВВС США, погодные условия лишь на 50% благоприятствовали пуску. В частности, из-за волнения на море первой многоразовой ступени ракеты-носителя было бы трудно совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу в Атлантике.

Теперь запуск с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX планируется осуществить 6 декабря в 11:30 по времени Восточного побережья США (19:30 по Москве) со стартового комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Погодные условия будут уже на 70% благоприятствовать запуску.

Плавучая платформа-дрон Of Course I Still Love You уже находится в Атлантике в 623 километрах от космодрома в ожидании старта ракеты.

Запуск должен стать уже 21-м по счету для "грузовика" Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между НАСА и компанией SpaceX по снабжению станции. "Грузовик" доставит на МКС около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем по снабжению МКС, который также способен возвращать грузы на Землю.