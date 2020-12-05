При взрыве газа на шахте в Китае погибли 23 человека
Число погибших в результате взрыва газа на шахте в районе города центрального подчинения Чунцин (Юго-Западный Китай) составило 23. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщило Центральное телевидение Китая.
По его данным, ЧП в штольне произошло 4 декабря из-за взрыва, вызванного окисью углерода - чрезвычайно токсичного горючего бесцветного газа. В момент взрыва под землей находились 24 человека. К настоящему времени спасателям удалось обнаружить тела 23 погибших. Один горняк смог спастись.
Причины ЧП устанавливаются.
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