Эфиопия и Судан договорились о возобновлении переговоров по ГЭС "Возрождение"

Эфиопия и Судан достигли соглашения о возобновлении трехсторонних переговоров по строящейся на Голубом Ниле эфиопской ГЭС "Возрождение". Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al-Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Договоренность достигнута в ходе встречи премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда и главы правительства Судана Абдаллы Хамдука, отмечает телеканал. Суданский премьер находится в эфиопской столице Аддис-Абебе с визитом.

ГЭС "Возрождение" расположена на самом севере Эфиопии вблизи границы с Суданом. Минувшим летом под эгидой Африканского союза начались очередные переговоры между Эфиопией, Египтом и Суданом по вопросам функционирования объекта и его водохранилища. В ноябре была сделана попытка провести новый раунд, однако Судан, который председательствует на трехсторонних переговорах, заявил, что необходимы новые подходы для того, чтобы сблизить позиции сторон по ряду ключевых положений. Нынешнее соглашение открывает путь для возобновления переговоров по ГЭС "Возрождение".