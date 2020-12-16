Еврокомиссия предлагает создать новую структуру Евросоюза

Другие страны 16 декабря 2020 14:19 (UTC+04:00)
Еврокомиссия предлагает создать новую структуру Евросоюза

БАКУ/Trend/ - Еврокомиссия предлагает создать новую структуру Евросоюза для координации стран в выявлении и ответе на хакерские атаки - киберстратегия ЕС, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

ЕС будет защищать права человека в информационном пространстве санкциями, а также в партнерстве с ООН.

Еврокомиссия намерена привлечь €4,5 млрд инвестиций для повышения кибербезопасности в Евросоюзе в 2021-2027 годах.

ЕК предложила создать в ЕС сеть оперативных центров кибербезопасности с широким использованием искусственного интеллекта.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Турция закупала продукцию на бирже Туркменистана на протяжении всего ноября
Турция закупала продукцию на бирже Туркменистана на протяжении всего ноября
Госконцерн «Туркменгаз» объявил тендер на закупку химической продукции
Госконцерн «Туркменгаз» объявил тендер на закупку химической продукции
В Туркменистане выросли объемы переработки природного газа на месторождении Багаджа
В Туркменистане выросли объемы переработки природного газа на месторождении Багаджа
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане выявлены еще 4 077 случаев заражения коронавирусом COVID-19, 3854 человека вылечились Общество 14:39
В Азербайджане выросла добыча товарного газа более чем на 6% Энергетика 14:37
Турция закупала продукцию на бирже Туркменистана на протяжении всего ноября Бизнес 14:35
Народный артист Мурад Гусейнов принял участие в международной видеоконференции Культура 14:31
В Азербайджане разрабатывается новая стратегия инновационного развития ИКТ 14:31
Синоптики предупреждают об изменении погодных условий в Баку Общество 14:22
Показатели скорости интернет-трафика Азербайджана сократились в ноябре ИКТ 14:20
Еврокомиссия предлагает создать новую структуру Евросоюза Другие страны 14:19
В транспортных операциях баланса услуг отмечен профицит - Центробанк Азербайджана Финансы 14:11
На очередном заседании парламента Азербайджана будут обсуждены 16 вопросов Политика 14:10
Пандемия внедрила в Азербайджане ряд ИТ-решений, о которых даже не думали ИКТ 14:07
Госкомстат Азербайджана обнародовал объём импорта бензина АИ-95 Premium из России Энергетика 14:03
В Азербайджане за год снизился дефицит баланса услуг по ненефтяному сектору Финансы 13:58
По поручению Президента Ильхама Алиева будут проведены мероприятия по плановому восстановлению города Шуша Общество 13:55
В Баку завтра местами пройдут дожди Общество 13:53
В Азербайджане за год увеличился объём репатриации капитала Финансы 13:51
Сотрудники Фонда "YAŞAT" встречаются с ранеными в Отечественной войне и семьями шехидов (ФОТО) Общество 13:49
Сократился товарооборот между Турцией и Грузией Турция 13:47
Иран значительно увеличил импорт продукции оборонпрома из Турции Турция 13:45
Минсвязи Азербайджана о ложных сообщениях в связи с ограничением подачи интернета ИКТ 13:40
Эльман Абдуллаев назначен постоянным представителем Азербайджана при ЮНЕСКО Политика 13:34
Азербайджан экспортировал в Украину нефть и нефтепродукты на сумму более $260 млн Энергетика 13:28
Увеличилась добыча газа на азербайджанском месторождении «Бахар» Энергетика 13:26
В Азербайджане нарушителей карантина будут штрафовать на более крупную сумму Общество 13:23
Видеокадры из села Беюк Таглар Ходжавендского района Политика 13:11
В Азербайджане повышаются суммы штрафов за неношение медицинской маски Общество 13:08
Госконцерн «Туркменгаз» объявил тендер на закупку химической продукции Тендеры 13:07
Добыча нефти на месторождении «Гум Дениз» снизилась Энергетика 13:06
В Туркменистане выросли объемы переработки природного газа на месторождении Багаджа Энергетика 12:51
Азербайджан за 10 месяцев 2020 г. импортировал из Туркменистана свыше 120 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов Энергетика 12:48
Началось асфальтирование дорог в села Суговушан и Талыш (ФОТО/ВИДЕО) Экономика 12:41
Омбудсмен встретилась с вернувшимися в Азербайджан военнопленными (ФОТО) Азербайджан 12:39
Посол Мексики в Азербайджане встретился с комиссаром по правам человека Общество 12:35
Названы показатели экспорта нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в Беларусь Энергетика 12:26
Объём отгрузки нефти с АЧГ через терминал Джейхан превысил с начала года 200 млн баррелей Энергетика 12:21
Принимать антибиотики без назначения врача при лечении COVİD-19 недопустимо - Ханде Харманджи Общество 12:18
Спрос на ноты ЦБ Азербайджана многократно превысил предложение Финансы 12:14
В предстоящие три месяца ситуация с коронавирусом будет очень сложной – ВОЗ Общество 12:12
Установление происхождения вируса COVİD-19 займет время - Ханде Харманджи Общество 12:02
С середины октября в Азербайджане число заражений коронавирусом выросло до 10 раз – ВОЗ Общество 11:58
В Азербайджан прибудет эксперт ВОЗ для помощи в подготовке плана вакцинации Общество 11:56
В Азербайджане увеличился годичный показатель объема денежных переводов за рубеж Финансы 11:49
“PASHA Life Insurance” и “PASHA Insurance” скоро в городе Шуша ! Общество 11:43
Пандемия повлияла на оказание основных медицинских услуг в больницах– Ханде Харманджи Общество 11:38
Видеокадры из села Шихалиагалы Джабраильского района (ВИДЕО) Политика 11:37
Первый грузовой состав с товарами из Турции транзитом через Азербайджан прибыл в китайский город Хоргос Транспорт 11:36
В Туркменистане продолжается цифровизация различных секторов экономики ИКТ 11:26
В Азербайджане за сутки с карантинных постов возвращены 175 транспортных средств Общество 11:21
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3487 Грузия 11:21
В Азербайджане за сутки задержаны 49 покинувших места проживания больных COVID-19 - МВД Общество 11:15
Банк Республика начал сотрудничество с Bank of New York Mellon Экономика 11:13
Под председательством Азербайджана состоится 31-е заседание Конференции Энергетической Хартии Энергетика 11:12
АО «Узкимесаноат»: Темп роста химической отрасли в 2020 году составил 108,2% Узбекистан 11:11
В балансе первичных доходов в Азербайджане зафиксирован профицит по ненефтяному сектору Финансы 11:08
Консорциум «Хазар» объявляет тендер на закупку антифриза в Туркменистане Тендеры 11:03
В Баку и на Абшероне будут организованы сельскохозяйственные ярмарки (ФОТО) Общество 11:03
Надеюсь, что когда закончится пандемия, мы приедем в Азербайджан и сыграем в Шуше - директор инструментального ансамбля «Sevgi» (ФОТО) Общество 10:51
Международный Банк Азербайджана – генеральный спонсор «Недели инноваций» Общество 10:38
Цена на азербайджанскую нефть превысила $51 за баррель Финансы 10:36
В частных клиниках важно организовать сдачу тестов на коронавирус по госцене - Муса Гулиев Общество 10:34
В Японии более 10 человек пострадали из-за снегопадов Другие страны 10:33
Нефть дешевеет на фоне неожиданного роста запасов в США Энергетика 10:32
В Кабуле два человека пострадали при взрыве автомобиля Другие страны 10:23
Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе WhatsApp, YouTube и Telegram США 10:20
В Азербайджане увеличилась урожайность хлопка Бизнес 10:18
Драгоценные металлы в Азербайджане дорожают Финансы 10:07
Туркменистан и США рассмотрели основные направления сотрудничества Бизнес 10:06
Завершаются работы на Площади Карабахских Скакунов Baku White City (ФОТО) Общество 10:00
Подразделения МЧС Азербайджана приступили к работе на освобожденных от оккупации территориях – министр Политика 09:58
Евро и рубль дорожают к манату Финансы 09:40
МЧС Азербайджана взяло под охрану Суговушанское водохранилище Политика 09:36
Минская группа ОБСЕ фактически перестала существовать – российский политолог Нагорно-карабахский конфликт 09:25
Ускорен процесс оценки ущерба, нанесенного домам в результате армянской агрессии - МЧС Азербайджана Политика 09:20
Председатели Торговой палаты Кербелы и Кербелинского филиала Объединения бизнесменов Ирака поздравили Президента Ильхама Алиева Политика 09:13
В Праге предотвращена провокация армян (ФОТО) Политика 09:08
Toyota собралась обогнать Tesla Другие страны 08:51
Великобританию накрыл кризис на рынке труда Европа 08:27
Объём ноябрьских сделок на рынке капитала Азербайджана превысил 1 млрд манатов - Национальный депозитный центр Финансы 08:00
Китайский аппарат "Чанъэ-5" выполнил вторую корректировку орбиты на пути к Земле Другие страны 07:57
Китайская фармкомпания купит немецкую вакцину от COVID-19 Другие страны 07:31
За сутки в Казахстане выявлены 749 заболевших коронавирусом Казахстан 07:15
Начато бурение на 11-ой фазе Южного Парса в Иране Экономика 07:10
Доходы Грузии от экспорта яблок приблизились к $3 млн Грузия 07:05
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1 Другие страны 06:34
ООН выбрала новых спецпосланника по Ливии и координатора по Ближнему Востоку Другие страны 06:05
Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Фишер на пост нового посла в Минске США 05:38
Twitter закроет Periscope в марте 2021 года ИКТ 05:17
Названы детали второго пакета мер поддержки, принятых в Казахстане в условиях экономического кризиса Бизнес 05:00
Еще в одной префектуре Японии нашли очаг птичьего гриппа Другие страны 04:45
Президент Бразилии отказался вакцинироваться от COVID-19 Другие страны 04:27
Moderna предложит прививки участникам испытаний, получившим плацебо Другие страны 04:05
Майкл Пенс сообщил, что ему вскоре сделают прививку от коронавируса США 03:43
В Лондоне украли часы, подаренные моряку экс-президентом США Вудро Вильсоном Другие страны 03:25
Конгрессмен-республиканец призвал однопартийцев к борьбе за победу Трампа США 03:03
Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов Google ИКТ 02:45
Мэрию Парижа оштрафовали за слишком большое количество женщин-руководителей Европа 02:31
В Чехии начинается всеобщее добровольное тестирование на коронавирус Европа 02:15
В московских аэропортах задержали и отменили 20 рейсов Россия 01:53
Байден решил назначить своего экс-соперника Буттиджича министром транспорта США США 01:34
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю В мире 01:16
Все новости