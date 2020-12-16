БАКУ/Trend/ - Еврокомиссия предлагает создать новую структуру Евросоюза для координации стран в выявлении и ответе на хакерские атаки - киберстратегия ЕС, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

ЕС будет защищать права человека в информационном пространстве санкциями, а также в партнерстве с ООН.

Еврокомиссия намерена привлечь €4,5 млрд инвестиций для повышения кибербезопасности в Евросоюзе в 2021-2027 годах.

ЕК предложила создать в ЕС сеть оперативных центров кибербезопасности с широким использованием искусственного интеллекта.