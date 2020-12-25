В 80 районах Таиланда зафиксировали сильное загрязнение воздуха

Уровень загрязнения воздуха в ряде районов Таиланда в пятницу в несколько раз превысил допустимую отметку. Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества воздуха World's Air Pollution, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В настоящий момент в 22 районах Бангкока индекс качества воздуха остается на красном уровне (нездоровый) и при норме в 50 пунктов составляет от 144 до 168, то есть может оказывать негативное влияние на здоровье людей. Входящие в группу риска лица могут испытывать серьезные последствия от пребывания на улице. Вместе с тем в пяти районах Таиланда индекс качества воздуха повышен до фиолетового уровня (очень нездоровый) и составляет от 209 до 249 пунктов. Повышенный уровень загрязнения атмосферы также наблюдается в 60 районах в северной и северо-восточной частях страны, а на юге королевства зафиксирован самый чистый воздух.

Согласно оценкам специалистов, серьезное ухудшение качества воздуха продлится в стране до 29 декабря.

По состоянию на 09:20 (05:20 мск) Таиланд, по информации World's Air Pollution, занимает 11-е место в списке стран с самым низким качеством воздуха. В первую десятку рейтинга вошли Индия, Чад, Афганистан, Китай, Казахстан, Монголия, Бангладеш, Пакистан, Таджикистан и Мали.