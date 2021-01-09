В Колумбии разбился легкий самолет

Легкий самолет разбился в центральной части Колумбии. Пилот погиб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в пятницу днем. Частный самолет, который вылетел из центрального департамента Толима в сторону Боготы, пропал с радаров в районе муниципалитета Бохака (столичный департамент Кундинамарка). Позже спасательные службы обнаружили разбившийся самолет. Пилот погиб.

Власти начали расследование.