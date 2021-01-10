На Кипре во второй раз с начала пандемии вводится карантинный режим

Карантинный режим будет введен в воскресенье в Республике Кипр, что произойдет во второй раз с начала пандемии коронавируса. Его действие начнется в 5 часов утра по кипрскому времени, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Жителям острова теперь можно будет покидать свои дома и квартиры только по необходимости и только с разрешения властей после отправки СМС-сообщения на специальный телефонный номер с указанием цели поездки, при этом пользоваться этой услугой они смогут не более двух раз в сутки. Всем выходящим из дома необходимо будет иметь при себе удостоверение личности или паспорт.

В последний раз подобные карантинные ограничения вводились на Кипре весной, правда, тогда локдаун носил более всеохватывающий характер. Теперь же решено, что до конца января будут закрыты универмаги, крупные торговые центры, кинотеатры, парикмахерские, тренажерные залы и игровые площадки.