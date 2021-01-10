Китай продлил временный запрет на пассажирское авиасообщение с Великобританией

Власти Китая продлили временный запрет на пассажирское авиасообщение с Великобританией из-за выявленного в королевстве нового штамма коронавируса. Об этом в воскресенье сообщило Управление гражданской авиации КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 00:00 11 января по пекинскому времени Управление гражданской авиации КНР <...> продлевает временный запрет на совершение пассажирских авиарейсов между Китаем и Великобританией", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. При этом не уточняется, сколько будут действовать ограничительные меры.

О приостановке пассажирского авиасообщения с Великобританией из-за обнаружения нового штамма коронавируса власти Китая объявили 27 декабря. Меры действовали с 28 декабря по 10 января и распространялись как на китайские, так и на зарубежные авиакомпании.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот штамм распространяется быстрее известных и может быть на 70% более заразен.