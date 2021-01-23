Загрязнение воздуха в Пекине в восемь раз превысило норму ВОЗ

Среднесуточная концентрация мелких твердых частиц PM 2,5, служащих основным источником смога, превысила в субботу в Пекине 190 микрограмм на кубический метр при максимально допустимом значении в 25 микрограмм на кубометр, установленном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом свидетельствуют данные Пекинского центра мониторинга охраны окружающей среды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Средняя концентрация PM 2,5 составила 189 микрограмм на кубометр. В некоторых районах города показатель достиг 197 микрограмм на кубометр. Согласно прогнозам, качество воздуха в городе улучшится во вторник на следующей неделе.

В прошлом году Пекин отмечал улучшение качества воздуха из-за приостановки хозяйственной деятельности в условиях пандемии. Однако снижение показателей PM 2,5 было краткосрочным, в связи с чем власти постоянно призывают к охране окружающей среды и сокращению вредных выбросов в атмосферу.

В Китае основными источниками смога являются автотранспорт, угольные электростанции и металлургические предприятия. Частицы PM 2,5 способны проникать в легкие и кровеносную систему человека и накапливаться в организме, что может привести к воспалению сосудов, возникновению артериальной непроходимости и другим заболеваниям.

По этой причине в конце 2013 года в столице и других крупных городах КНР был принят план экстренного реагирования на сильное загрязнение воздуха. Он регламентирует действия городских служб и предприятий в соответствии с четырьмя уровнями экологической тревоги, которые в порядке возрастания делятся на синий, желтый, оранжевый и красный.

По итогам 2019 года, расходы КНР на борьбу с загрязнением воздуха достигли порядка 25 млрд юаней (около $3,73 млрд по курсу на момент публикации данных).