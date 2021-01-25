Австралия потратит $770 млн на разработку новейших вооружений

Правительство Австралии потратит 1 млрд австралийских долларов ($770 млн) на разработку нового военно-морского вооружения, включая ракеты и торпеды большой дальности. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В рамках модернизации оборонного потенциала Австралии мы планируем в предстоящее десятилетие обеспечить австралийский военный флот современными противокорабельными ракетами большой дальности, ракетами класса "земля - воздух", торпедным и другим вооружением для поддержания контроля за акваторией у берегов Австралии", - цитирует агентство заявление министра обороны Линды Рейнолдс.

"Эти новые оборонительные возможности станут сдерживающим фактором, который обеспечит стабильность и безопасность в регионе", - подчеркнула она.

Увеличение расходов на оборону будет осуществляться в соответствии с программой модернизации Военно-морских сил Австралии. Минобороны планирует использовать эти средства для разработки зенитно-ракетных комплексов большой дальности, а также наземных противокорабельных ракет дальностью 1,5 тыс. км, уточняет Reuters.