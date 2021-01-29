Япония выделит Украине около $2 млн на поддержку здравоохранения в период пандемии
Японское правительство выделит Украине грант в размере 200 млн иен ($1,91 млн) на медицинское оборудование и поддержку системы здравоохранения в период пандемии коронавируса. Об этом сообщило в пятницу Министерство иностранных дел Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Ожидается, что этот план внесет вклад в укрепление системы здравоохранения и контроля за инфекционными заболеваниями на Украине. В частности, речь идет об обеспечении медицинским оборудованием, таким как МРТ", - говорится в сообщении ведомства.
Общее число заразившихся на Украине составило по состоянию на четверг 1 206 412, выздоровел 992 031 человек, 22 351 пациент умер.
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