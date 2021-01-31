В Могадишо произошел взрыв (Обновлено)

Другие страны 31 января 2021 19:04 (UTC+04:00)
В Могадишо произошел взрыв (Обновлено)

В Могадишо 31 января произошел взрыв. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Garowe, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, взрыв произошел на блокпосту около гостиницы Afrik Hotel, находящейся в южной части города вблизи аэропорта. Зданию гостиницы нанесен существенный ущерб.

В свою очередь сомалийская радиостанция Dalsan передает, что боевики из террористической группировки "Аш-Шабаб" штурмовали Afrik Hotel. Уже произошли три взрыва, слышна стрельба. Поступает информация о том, что исламисты проникли в здание гостинцы и там началась ожесточенная перестрелка.

18:31 (GMT+4) Мощный взрыв прогремел в воскресенье в столице Сомали городе Могадишо. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Goobjoog news, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, взрыв произошел около отеля в южной части города. Портал разместил фотографию, над одним из районов Могадишо поднимаются клубы дыма. Информация о пострадавших пока не поступала.

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