Не менее 12 человек получили тяжелые травмы при землетрясении в Японии

По меньшей мере 12 человек получили тяжелые травмы в результате мощного землетрясения магнитудой 7,3, которое в субботу произошло у побережья префектуры Фукусима на северо-востоке главного японского острова Хонсю. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник премьер-министр страны Ёсихидэ Суга в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

Общее число пострадавших, по его словам, достигает 153 человек, погибших нет.

"По состоянию на сегодняшний день, - сказал премьер, - мне сообщили, что 12 человек получили тяжелые травмы, 141 - относительно легкие". По словам премьера, по-прежнему отменено движение поездов на одном из пострадавших участков скоростной железной дороги. Вызванный землетрясением обвал перерезал скоростное автомобильное шоссе на северо-востоке острова Хонсю.

"Правительство, - заявил глава правительства, - оказывает всю необходимую помощь с тем, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнь в пострадавшем районе".