В Венесуэле вакцинация "Спутником V" начнется 18 февраля
Массовая вакцинация населения Венесуэлы российской вакциной "Спутник V" начнется 18 февраля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.
"В этот четверг, 18 февраля, начинается процесс вакцинации всего медицинского персонала вакциной "Спутник V". Благодаря сотрудничеству России и Венесуэлы мы гарантируем здоровье нашего народа", - заявил в среду глава государства на пресс-конференции, трансляция которой велась в его Twitter.
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