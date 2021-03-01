Более половины банкоматов крупного банка Японии временно перестали работать
Более половины банкоматов одного из крупнейших банков Японии Mizuho временно прекратили работу из-за ошибки в обновлении их системы. Об этом в понедельник сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что эта проблема, возникшая утром 28 февраля, затронула почти 3 тыс. банкоматов Mizuho по всей стране. В настоящий момент банк уже исправил ошибку и восстановил работу аппаратов.
По данным телеканала, ранее масштабные сбои в работе банкоматов Mizuho возникали в 2002 и 2011 годах.
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