Бывшая и.о. президента Боливии пряталась от полиции под кроватью

Другие страны 13 марта 2021 22:51 (UTC+04:00)
Бывшая и.о. президента Боливии пряталась от полиции под кроватью

Полиция обнаружила бывшую исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес под кроватью, когда приехала задержать ее. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу газета El Deber.

По ее информации, Аньес находилась в доме своих родственников в городе Тринидад в департаменте Бени. Во время обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили ее в ящике, расположенном под кроватью.

Аньес была задержана в ночь на субботу в рамках расследования дела о государственном перевороте. Ее доставили в Ла-Пас, где она должна дать показания.

Помимо Аньес, были задержаны бывший министр юстиции Альваро Коимбра и экс-министр энергетики Родриго Гусман. Прокуратура также выдала ордера на задержание еще трех бывших членов правительства Аньес и экс-командующих армией, ВМС и ВВС. В отношении бывших чиновников и военных выдвинуты обвинения "в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре".

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