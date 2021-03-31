Китай высоко оценил работу экспертов, подготовивших доклад о миссии ВОЗ в Ухане

Китай высоко ценит профессионализм, старания и научный подход экспертов, принимавших участие в подготовке доклада по итогам визита миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в китайский Ухань с целью исследования источников происхождения коронавируса. Об этом говорится в заявлении МИД КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Выяснение источников происхождения коронавируса является глобальной задачей, исследования необходимо проводить во многих странах и регионах мира", - говорится в документе. "Мы убеждены, что проведенное совместное исследование экспертов ВОЗ и Китая станет стимулом для глобального сотрудничества в области выяснения источников происхождения коронавируса", - указывается в заявлении.

Доклад международной миссии экспертов о поездке в Китай в январе - феврале с целью исследования происхождения возбудителя COVID-19 был опубликован во вторник. В нем специалисты не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении COVID-19. Согласно обнародованному в Женеве итоговому документу миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса от животного к другому животному, а затем к человеку, а наименее вероятным - лабораторное происхождение SARS-CoV-2.

Сразу после публикации доклада США, а также Австралия, Великобритания, Дания, Израиль, Канада, Латвия, Литва, Норвегия, Словения, Чехия, Эстония, Южная Корея и Япония выразили "обеспокоенность недавним исследованием в Китае, проведенным в ВОЗ". Прямой критики выводов в заявлении 14 стран не содержалось, однако отмечалось, что работа экспертов была проведена "со значительно задержкой", без доступа к полной информации и образцам. Белый дом, комментируя вышедший доклад, заявил, что отчет не содержит "критически важных" данных и не дает полного понимания проблемы.