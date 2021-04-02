Total приостановила строительство комплекса по сжижению газа на севере Мозамбика

Французская энергетическая группа Total приостановила все работы на своем комплексе по переработке и сжижению природного газа вблизи города Палма на севере Мозамбика и полностью вывезла оттуда персонал, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сотрудники Total покинули расположенный в провинции Кабу-Делгаду полуостров Афунжи, где ведется строительство комплекса в рамках проекта стоимостью в $23 млрд. В свою очередь представитель Total отказался от каких-либо комментариев.

Между тем мозамбикский новостной портал Zitamar News сообщил в пятницу, что все сотрудники Total, включая службы безопасности, покинули комплекс в Афунжи, передав его охрану армейским подразделениям Мозамбика. По его данным, эвакуация была проведена как морем, так и самолетами. Последний сотрудник Total покинул объект сегодня.

Причиной эвакуации стали захват 24 марта исламистами города Палмы и последовавшие за ним события. В городе на момент атаки террористов находилось большое количество иностранных специалистов, которые работали на комплексе Total, расположенном в 10 км от Палмы. Около 800 человек оказались заблокированы исламистами в гостинице в центре Палмы. Часть из них приняла решение прорываться в составе колонны из 17 автомобилей. Однако машины попали в засаду, устроенную исламистами, семь человек погибли, есть пропавшие без вести. Согласно имеющейся информации, среди погибших граждане Великобритании и ЮАР. Позднее группе Total удалось вывезти до 1,5 тыс. иностранных рабочих из района Палмы в столицу Мозамбика Мапуту.

Напомним, что на шельфе провинции Кабу-Делгаду на севере Мозамбика были обнаружены крупнейшие во всей Африке южнее Сахары месторождения природного газа. Общий объем извлекаемого газа на уже разведанных участках достигает 2 трлн кубических метров. Ряд ведущих мировых энергетических групп, включая Total, ведут в этом районе работы по реализации проектов по добыче и производству сжиженного газа.