в Индии четыре человека погибли в результате пожара в больнице
Индии по меньшей мере четыре человека погибли в результате пожара, произошедшего в больнице, где проходят лечение пациенты, заразившиеся коронавирусом, в городе Нагпур. Об этом в субботу сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на источники.
Согласно ее сведениям, пожар начался в пятницу вечером на первом этаже больницы. Дым от пожара распространился на второй этаж, где находится реанимация, в которой проходили лечение 10 пациентов. Персоналу больницы удалось спасти только шесть человек, остальные четыре пациента погибли из-за асфиксии. Личности погибших пока не установлены.
Источники проинформировали, что 27 пациентов были перевезены в другие больницы в тяжелом состоянии.
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