У президентского дворца в столице Сомали слышна интенсивная стрельба

Интенсивная стрельба слышна в непосредственной близости от президентского дворца в сомалийской столице Могадишо. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция Dalsan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Рядом с дворцом, известным как "Вилла Сомали", идет перестрелка, отмечает она. Ранее в воскресенье мятежные подразделения Вооруженных сил Сомали вошли в северную часть Могадишо, установив свой контроль над районами Каран, Якшид и Хелива. Вслед за этим мятежники начали захватывать основные столичные транспортные развязки. Правительственные подразделения практически не оказывали им сопротивление, отмечает Dalsan. Единственным исключением стала главная развязка на юге Могадишо KM-4, откуда идет основная дорога в международный аэропорт. Там сейчас идет ожесточенный бой.

В свою очередь, новостной портал Somali Guardian передал, что мятежники захватили в районе Вабари полицейский участок, который находится в непосредственной близости от развязки KM-4. Очевидцы сообщают о применении обеими сторонами тяжелых вооружений. Из города идет поток беженцев.

Dalsan сообщила, что бросившие вызов главе государства войска прибыли из области Средняя Шабелле. Они имеют тесные связи с лидерами оппозиции, которая добивается немедленного ухода президента Сомали Мохамеда Абдуллахи Мохамеда со своего поста. Возглавляет мятежные войска полковник Саней Абдулле. Dalsan отмечает, что он отказался выполнить приказ начальника Сил обороны Сомали бригадного генерала Одова Юсуфа Раге вернуть войска в казармы.