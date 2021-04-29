В Мексике заявили, что могут выпускать до 90 млн доз "Спутника V" в год
Мексика располагает возможностями для выпуска до 90 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в год. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил глава государственной фармацевтической компании Birmex Педро Сентено.
"В нашей стране начнется масштабная фасовка вакцины "Спутник V", в ходе которой, как ожидается, в год будет выпускаться порядка 90 млн доз", - сказал он. Согласно предварительным прогнозам, к выпуску вакцины эти учреждения смогут приступить во второй половине лета.
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